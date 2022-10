Politie ontkent hardnekkig gerucht na knokpartij op jaarmarkt: "Nee, er is echt niemand overleden”

SchelleTijdens de jaarmarkt van Schelle twee weken geleden kwam het tot een vechtpartij waarbij een vrouw gewond raakte. Sinds enkele dagen is heel Schelle ervan overtuigd dat het slachtoffer maandag aan haar verwondingen zou overleden zijn. “Wij hebben dat gerucht nagetrokken bij het ziekenhuis. Het is niet waar”, zegt woordvoerder Joris Van Camp van politie Rupel.

Een inwoner uit Schelle van een jaar of veertig had bij een knokpartij aan het jeneverkraam op de jaarmarkt een schedelbreuk opgelopen bij een aanval met een barkruk: iedereen in het centrum van Schelle blijkt dit verhaal te kennen, met hier en daar een variatie. De klap was niet met een barkruk maar met een schop. Geen schedelbreuk maar een hersenbloeding. Niet het jeneverkraam maar de cavabar. Over de afloop van het incident is iedereen het wel eens: “Het slachtoffer is maandag overleden."

Nooit in levensgevaar

“Ik begrijp niet dat zoiets niet in de krant verschijnt”, reageerde een bezoeker van de krantenwinkel in Schelle vrijdagmorgen. Wij ook niet en dus belden we politiewoordvoerder Joris Van Camp van politiezone Rupel.

Joris Van Camp: “Volgens ons is er helemaal geen dode gevallen, in tegenstelling wat op sociale media en in het dorp de ronde doet. Het slachtoffer van die vechtpartij is nooit in levensgevaar geweest. Het ging om een vrouw en zij was gekwetst in het gezicht. “

Diezelfde zondagavond van de jaarmarkt vond er nog een tweede incident plaats met een minderjarige die iemand zou bedreigd hebben met een hamer. Nog voor er klappen vielen zijn er omstaanders tussenbeide gekomen. De man die geviseerd werd, heeft wel een klacht wegens bedreigingen ingediend. Dat laat politiezone Rupel nog weten.

