Oxfam Wereldwinkel houdt Cadeaudagen in gemeentehuis

Van fairtrade pralines, over mooie juweeltjes, tot duurzame sokken: op de Cadeaubeurs van de Wereldwinkel vind je ongetwijfeld wel een geschikt cadeau voor eindejaar. Bovendien zijn er voor de wijnliefhebbers tal van wijnen in promotie die je kan komen degusteren. Klanten genieten van 15 procent korting bij aankoop van twee dezelfde wijnen die ze mogen ze kiezen uit een selectie van zes wijnen en twee schuimwijnen.

“Elk cadeau uit de wereldwinkel vertelt een eigen verhaal”, zegt Miel Van de Weyer van de Oxfam Wereldwinkel. “Het komt van een producent die gespecialiseerd is in zijn of haar vak. Een kleinschalige speler dus. Onze producten zijn rechtstreeks aangekocht via de principes van eerlijke handel bij onze producenten uit het Zuiden. Zo geef je deze mensen in het Zuiden ook een reden om te feesten.”