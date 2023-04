Oud-burgemeester Hugo Ansems (80) stelt zijn tekeningen en aquarellen tentoon: “Ik probeer nog elke maand iets te maken”

Voetbal Challenger Pro League Beerschot krijgt pak slaag van leider RWDM: “Onze slechtste eerste helft van het seizoen”

Moeten we het hier echt hebben over Beerschots ‘prestatie’ tegen RWDM? De Mannekens waren op het veld van de titelkandidaat werkelijk nergens en gingen met zware 4-0-cijfers de boot in. Toch was er ook goed nieuws op het Kiel, want clubtopschutter Thibo Baeten blijft langer aan boord.