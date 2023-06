Op ontdekking in een ecologische wijngaard in Schelle: Ludo en Patricia openen hun tuin voor bezoekers

RESTOTIP. Van Arte: charmante wijnbar bekoort leken en connais­seurs

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week: wijnbar Van Arte van wijnhandel Artevino in het hart van Sint-Antonius Zoersel. Op het trendy adresje combineer je een gezellige avond met een leerrijke proefervaring van het alcoholrijk druivensap.