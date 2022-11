Meer dan 13.000 verkochte planten in Rupelstreek: Natuurpunt rondt succesvolle beplantingscampagne af

RupelstreekDe jaarlijkse beplantingscampagne ‘Behaag... Natuurlijk’ van Natuurpunt was opnieuw een voltreffer. Met een totaalverkoop van 72.729 planten in 31 Antwerpse gemeenten kan de natuurvereniging meer dan tevreden zijn. Ook in de Rupelstreek gingen heel wat planten over de toonbank.

Over de vijf Rupelgemeenten werden in totaal 13.934 planten verkocht. In Schelle werd het hoogste resultaat gehaald, met 6.062 verkochte planten. In Rumst werd afgeklokt op 3.275 planten, terwijl in Niel, Boom en Hemiksem respectievelijk 1.864, 1.621 en 1.112 planten werden besteld.

“Een verklaring voor de mooie resultaten is wellicht het gemak waarmee bestellingen konden geplaatst worden. Men hoefde niet langer naar het gemeentehuis, maar kon van thuis online of via de website van Natuurpunt Rupelstreek een bestelling plaatsen. De steeds grotere aandacht voor natuur dicht bij huis, zelfs in de eigen tuin, is wellicht een andere verklaring”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek.

Op vrijdag 25 november kunnen de klanten hun bestelling ophalen in Boom en Schelle, en op zaterdag 26 november in Hemiksem en Rumst. Inwoners uit gemeente Niel kunnen hun bestelling ophalen op het verdeelpunt in Schelle. De vrijwilligers van Natuurpunt zorgen daar voor het samenstellen van de pakketten en het klaarleggen van de bestellingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.