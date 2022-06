Loopwedstrijd Antwerp Backyard Ultra maakt zich op voor tweede editie: “Parcoursrecord zal zeker verbroken worden”

De winnaar is degene die als laatste overblijft en erin slaagt zijn rondje uit te lopen. De rest van het deelnemersveld krijgt de letters ‘DNF’ achter zijn naam, de afkorting van ‘Did Not Finish’, omdat zij de wedstrijd niet hebben uitgelopen. Het belooft dus opnieuw een ware uitputtingsslag te worden. “Vorig jaar werd door de winnaar 31 ronden gelopen, maar we zijn er zeker van dat het parcoursrecord zal verbroken worden. Vorige maand liep onze landgenoot Merijn Geerts een nieuw wereldrecord door 90 rondes te lopen. Een waanzinnige prestatie waarbij hij 603,5 kilometer aflegde in net geen 90 uur. Nog een leuke extra: de winnaar van de Antwerp Backyard Ultra mag rechtstreeks met Team Belgium deelnemen aan het wereldkampioenschap in oktober dit jaar.”