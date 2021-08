Klapband van vrachtwagen katapulteert steentje tegen arm van medewerkster: “Een geluk dat het niet tegen haar hoofd was.”

Ongerust­heid over nieuwe locatie van vaccinatie­cen­trum RupeLaar: “Veel extra verkeer in woonwijk”

30 juli Donderdag kon het vaccinatiecentrum RupeLaar de eerste mensen ontvangen op de nieuwe locatie aan de sporthal aan de Landbouwstraat. Maar niet iedereen is even enthousiast over de verhuis. “Met al het extra verkeer zal de situatie in de Rooseveltstraat zeker niet veiliger worden”, meent oppositiepartij Vooruit-Groen.