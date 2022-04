Kayra (18) bereikt finale modellenwedstrijd: “Hopelijk kan ik andere meisjes inspireren”

Kayra zit in het zevende jaar Haarzorg in COLOMAplus in Mechelen en is al tien jaar bezig met modellenwerk. Daarmee treedt ze in de voetsporen van haar mama Daisy (56), die vroeger ook al als model actief is geweest. “Zij is een enorme steun voor mij”, zegt Kayra. “Ook al heeft ze het zelf niet makkelijk gehad. Mijn papa is tien jaar geleden overleden. Ik had pas mijn eerste shoot achter de rug. Hij bekeek de foto’s en ik herinner me nog hoe trots hij op me was. Dat gaf me de motivatie om daarin verder te gaan. Ik heb misschien niet de ideale maten of het perfecte figuur. Maar ik wil tonen dat je je dromen moet volgen en je in jezelf moet geloven. Hopelijk kan ik met die boodschap andere meisjes inspireren.”