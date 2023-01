Judith (31) zoekt overnemer voor bekende ijssalon Scoop: “Tijd voor een nieuw avontuur”

“Het is geen evidente beslissing geweest”, zegt ze. “Maar het voelt wel juist om ze te maken. Ik heb dit altijd met hart en ziel gedaan, maar voel nu aan dat het tijd is voor een nieuw avontuur. Of dat in de horecasector zal zijn of niet, valt nu nog niet te zeggen. Dat moet de toekomst uitwijzen. Ik zal alleszins na de overname nog altijd openstaan voor het uitvoeren van of samenwerken aan projecten in de Rupelstreek of daarbuiten. Lokale ondernemers mogen me daarvoor steeds contacteren.”