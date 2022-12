Jan De Troetsel (70) schrijft boek over geschiedenis van Rupelse bierbrouwers: “Elke gemeente had minstens twee brouwerijen”

RupelstreekDe Rupelstreek stond niet alleen eeuwenlang synoniem voor kleiontginning en baksteennijverheid. De regio was ook ooit de heimat van tal van ambitieuze bierbrouwers, bierstekers en limonademakers. Jan De Troetsel (70), die zelf een jarenlange achtergrond heeft in de drankensector, dook in de geschiedenis en bundelde zijn bevindingen in een nieuw, lijvig boek.

Aan de baksteennijverheid in de Rupelstreek werden reeds heel wat boeken, zelfs hele musea gewijd. Maar de rijke geschiedenis van de bierbrouwers, bierstekers en limonademakers is altijd wat onderbelicht gebleven, meent Jan De Troetsel. Zelf afkomstig uit een familie van bierstekers en limonademakers was hij de geknipte figuur om daar verandering in te brengen. “Een persoonlijk project”, zo noemt hij het zelf. Meer dan vijf jaar lang dook hij in het verleden, interviewde hij oude getuigen en verzamelaars en ging hij te rade bij de lokale heemkringen. Het resultaat is een lijvig naslagwerk van 344 pagina’s vol met historische foto’s en illustraties.

Van Rumst tot Hemiksem

“In 2019 heeft het Niels Erfgoedarchief (NEA) reeds een publicatie gewijd aan een aantal plaatselijke bierstekers”, vertelt Jan. “Die bevatte al heel wat nuttige informatie, maar ik wilde nog ruimer gaan en de hele Rupelstreek bekijken, van Rumst tot Hemiksem. Vermits ik zelf al sinds mijn jeugd in de dranken zit, heb ik wel wat contacten in die wereld. Veel van die mensen heb ik opnieuw opgezocht en gesproken. Ik heb niet de pretentie om te zeggen dat dit nu een volledig boek is geworden. Veel materiaal is in de loop der jaren verloren gegaan. Maar het voornaamste van mijn bevindingen staat erin.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De familie Masquille, die in Boom bierstekerij De Rupel had, leverde met paard en kar aan huis. © rv

De Mouterij

In het boek keert de Schellenaar meer dan honderd jaar terug in de tijd, naar het einde van de 19de eeuw. Toen schoten de brouwerijen in de Rupelstreek haast als paddenstoelen uit de grond. “In elke gemeente had je minstens twee brouwerijen”, knikt Jan. “Intussen zijn die nagenoeg allemaal verdwenen, al laten de namen van sommige ongetwijfeld nog een belletje rinkelen. Denk bijvoorbeeld maar aan De Klok in Niel of De Mouterij in Schelle.”

Supermarkten

Naast al die brouwers had je in de Rupelstreek ook nog een stuk of 100 bierstekers. “Die trokken door de streek om dranken aan de man te brengen, te vergelijken met de melkboer van vroeger”, zegt Jan. “Maar met de opkomst van de supermarkten is het beroep in onbruik geraakt. Mensen beseften dat ze in de supermarkt goedkoper hun drank konden kopen dan bij de biersteker. Het was ook geen dankbaar beroep: je moest door weer en wind de baan op. En dan had je ook nog de alsmaar toenemende hygiënische normen… Veel bierstekers wilden geen bijkomende investeringen doen en hebben dan maar beslist het voor bekeken te houden.”

‘De rijke geschiedenis van bierbrouwers, bierstekers en limonadefabrikanten in de Rupelstreek is in voorverkoop nog tot en met 15 december te bestellen aan 39 euro via info@deklinkaert.be. Daarna kost het boek 45 euro.

Volledig scherm De brouwerij van Lamot aan de Kaai in Boom. © rv

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.