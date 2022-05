Infomoment moet Schellenaren warm maken voor zonnepanelen

Heb je interesse om mee in de burgercoöperatie te stappen en zonnepanelen te plaatsen, dan kan je op woensdag 4 mei deelnemen aan een infoavond. Die vindt plaats om 20 uur in het gemeentehuis. De toegang is gratis, maar je moet op voorhand inschrijven via milieu@schelle.be of tel. 03 871 98 52. Kan je er niet bij zijn, maar denk je graag mee na over hernieuwbare energie of andere acties in het kader van het klimaatactieplan, dan kan je jouw idee delen via deze website.