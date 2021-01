Hoe in Schelle ooit de laagste temperatuur op aarde werd bereikt: bijna drie keer lager dan bewaartemperatuur van coronavaccin

SchelleMinstens -70 graden Celsius: dat is de temperatuur waarop het vaccin van Pfizer-BioNTech bewaard moet worden. Onvoorstelbaar koud, maar toch is dat maar klein bier in vergelijking met de minimumtemperatuur die ooit werd gehaald in Schelle: -196 graden Celsius, op dat moment de koudste temperatuur op aarde. Dat gebeurde bij een proefproject voor de opslag van aardgas in kleilagen. De Schelse heemkundige Wilfried Vanhoutte dook in zijn archieven en kwam naar boven met een bijzonder verhaal.