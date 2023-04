Heemkundige stippelt wandeling uit langs onroerend erfgoed: “We vertrekken vanaf het oudste gebouw van Schelle”

OP KOT IN... Antwerpen. William (21) betaalt 444 euro per maand: “Mijn ouders wonen achter de hoek, maar ik wou mijn eigen plekje”

Wie studenten in zijn omgeving heeft, weet het: een degelijk kot vinden voor een schappelijke prijs wordt steeds lastiger. Onze redactie neemt de kotenmarkt in de Vlaamse studentensteden onder de loep. Vandaag gaan we naar Antwerpen, waar relatief minder studenten op kot gaan dan in pakweg Gent of Leuven, maar waar de zoektocht daarom niet makkelijker is. We kijken binnen bij William (21), en delen tips over op kot gaan in de Koekenstad. Hoe vind je je weg in het kotenbestand?