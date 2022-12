Harmonie Schelle maakt zich op voor nieuwe KlankKleur: “En of we er zin in hebben”

Door de coronapandemie was het langer wachten dan normaal, maar nu staat de Harmonie Schelle weer te popelen om uit te pakken met KlankKleur. Het klank- en lichtspektakel draait al meer dan dertig jaar mee en slaagt er iedere keer in zo’n 1.600 bezoekers te betoveren.

“Ook in 2020 en 2021 hadden we een editie van KlankKleur voorbereid”, zegt Roel Hadermann. “Alle muziek was tot in detail ingestudeerd en de plannen voor het licht en decor waren af. Alleen zagen ze nooit het levenslicht. Daar komt nu dus eindelijk verandering in. We hebben er heel veel zin in.”

Griekenland

Maar ook al was er geen KlankKleur, de vereniging heeft de voorbije jaren niet stilgestaan. In april trok de harmonie in een eigen gecharterd vliegtuig naar Griekenland om er te musiceren in de grootste concertzaal in Corfu. Daarna volgden een optreden in deSingel in Antwerpen en een optreden met Raymond van het Groenewoud in een uitverkochte Warande in Turnhout.

Maar nu gaat de focus onverminderd richting de thuismatch op 6 en 7 januari. “We blijven helemaal trouw aan ons bekende concept”, legt Hadermann uit. “We zorgen voor een onvergelijkbaar kader waarin prachtige muziek volledig tot zijn recht komt. De presentatie is in handen van actrice en klarinettiste Vicky Versavel. Over de inhoud kunnen we zoals steeds niets verklappen, maar het wordt in elk geval magisch mooi.”

Er zijn voor beide concertavonden nog tickets te koop. Alle info daarover is hier te vinden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.