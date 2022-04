Harmonie geniet van concertreis op Corfu: “Eindelijk optreden met onze nieuwe dirigent”

Door de coronapandemie hebben hun activiteiten lang volledig stilgelegen. Maar deze paasvakantie schieten de muzikanten van het Koninklijk HarmonieOrkest Schelle opnieuw volop in actie. De muziekvereniging verblijft momenteel op het Griekse eiland Corfu, waar ze zich opmaakt voor een optreden in het indrukwekkende Municipal Theatre, de grootste concertzaal van de hoofdstad. Dat zal woensdagavond plaatsvinden, in samenwerking met een van de vele lokale muziekgezelschappen.

Nieuwe dirigent

“Corfu heeft een heel rijke harmonietraditie”, zegt voorzitter Johan Van Dyck. “Alleen op dit eiland zijn er al zeventien verschillende harmoniegezelschappen actief. Met een van die gezelschappen zullen we woensdagavond optreden. Het is bovendien meteen het eerste échte concert met onze nieuwe dirigent Steven Verhaert. Hij werd twee jaar geleden al aangesteld, maar door corona hebben we nog niet met hem kunnen optreden. We zijn heel blij dat we daar nu verandering in kunnen brengen.”

Natuurwandeling

Vrijdag staat er nog een tweede, kleiner concert op de agenda, op een idyllisch pleintje in de oude stad. Verder is de week vooral gevuld met toeristische activiteiten. “Zo hebben we onder meer een natuurwandeling en een dagje naar het Griekse vasteland gepland”, overloopt Van Dyck het programma. “Zaterdag keren we weer terug naar huis, met een bijzondere ervaring rijker. Dat weten we uit het verleden: dat zo’n concertreis het groepsgevoel versterkt. Daar plukken we jaren later nog altijd de vruchten van. Dat is ook de hoofdreden waarom we dit doen.”

Eigen vliegtuig

Onvergetelijk was de concertreis van de harmonie in 2010, toen ze naar Shanghai trok en daar in de omgeving enkele optredens kon geven. In de jaren daarna volgden nog reizen naar Spanje en naar IJsland. “We zijn een echte reizende vereniging”, glimlacht de voorzitter. “Ook al komen daar telkens heel wat logistieke uitdagingen bij kijken. Voor deze trip naar Corfu hebben we zelfs een eigen vliegtuig gecharterd. Gezien we met een grote groep zijn bleek dat voordeliger. Een andere troef is dat we dan meer plaats hebben voor onze instrumenten aan boord. Want die zijn natuurlijk heel kwetsbaar.”

