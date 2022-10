Glenn (45) en Ellen (29) oogsten succes met podcast over duiken: “Ook uit Nederland krijgen we alsmaar meer luisteraars”

SchelleDuikfanaten Glenn De Wilde (45) en zijn echtgenote Ellen Vullings (29) zijn met hun podcast The Polygon Seahorse voor het tweede jaar op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. Stilletjes hopen ze om deze keer beter te doen dan hun derde plaats van vorig jaar, al beseffen ze dat de concurrentie opnieuw niet min is. “Het blijft bijzonder om met onze eigen onafhankelijke podcast over een nichesport tussen al die grote jongens te staan.”

Glenn en Ellen zijn al jaren gebeten door de duikmicrobe. Toen ze tijdens de eerste lockdown in 2020 hun favoriete sport niet mochten uitoefenen, zochten ze naar een andere manier om hun passie te beleven. Na amper drie dagen schonken ze The Polygon Seahorse het levenslicht: de eerste Nederlandstalige podcast over duiken. Samen met een aantal gasten als de Schelse duikpionier Vic Verlinden en Stefan Panis behandelen ze daarin alle aspecten van de duiksport. Van grot- en wrakduiken en technisch duiken tot onderwaterfotografie: alles wat van ver of dichtbij met duiken te maken heeft, passeert er de revue.

Nederlandse luisteraars

“Het was in eerste instantie de bedoeling om met duiken bezig te kunnen blijven, ook als het niet mocht”, zegt Glenn, die zelf steeds de rol van host voor zijn rekening neemt. “Maar de podcast kon op opvallend veel interesse rekenen en is al snel uit zijn voegen gebarsten. Zelfs uit Nederland komen er momenteel alsmaar meer en meer luisteraars bij. Duiken is nu eenmaal een sport die redelijk technisch is en waarvoor vaak veel nieuw materiaal op de markt komt. De mensen willen zich daarover laten informeren. Vroeger kon je daar gespecialiseerde magazines over lezen, nu is er onze podcast.”

Volledig scherm Glenn in gesprek met duikers op Bonaire. © The Polygon Seahorse

Bonaire

The Polygon Seahorse telt intussen al 38 afleveringen, goed voor in totaal zo’n 20.000 downloads. Glenn en Ellen beperken zich voor hun opnames lang niet alleen tot een studio, maar zoeken ook geregeld de grenzen van het medium op. “Voor één aflevering zijn we letterlijk naast het water gaan zitten, tussen de duikers”, glimlacht Glenn. “En tijdens onze duikreis naar Bonaire hebben we een aflevering gemaakt met mensen die daar een duikersclub hebben. Al onze podcastafleveringen worden ook met video opgenomen en zijn te bekijken op YouTube. Dat maakt het mogelijk om eens iets te tonen.”

Nichesport

Het werk dat Glenn en Ellen in hun podcast steken, werkt vorig jaar ook opgemerkt door de jury van de Belgian Podcast Awards, de enige onafhankelijke podcastprijzen van ons land. The Polygon Seahorse werd toen verkozen tot derde beste sportpodcast van het land. “We zijn geëindigd na MIDMID en X&O’s, podcasts over respectievelijk voetbal en basketbal: twee sporten die véél meer mainstream zijn dan de duiksport. Dat we met onze nichesport nog een derde plaats hebben weten te halen, was dus een hele eer”, vindt Glenn.

Underdog

En ook nu hebben Glenn en Ellen een nominatie te pakken en maken ze kans om een award in de wacht te slepen. “Het blijft bijzonder om met onze podcast, die we volledig met eigen middelen op poten zetten, tussen de grote spelers te kunnen staan. Want ook deze keer is de concurrentie erg groot, met onder meer MIDMID, X&O’s, De Tribune en Wuyts & Boonen. Het komt er nu op aan om zoveel mogelijk stemmen te ronselen, maar ik ben realistisch: we zijn opnieuw een underdog. Wij kunnen niet, zoals MIDMID, een gesigneerd truitje van Kevin De Bruyne verloten onder de mensen die voor ons stemmen.” (lacht)

“Als we opnieuw derde kunnen worden, zou ik dat knap vinden. Doen we beter, zou dat helemaal fantastisch zijn. Maar het is sowieso al leuk om opgemerkt te worden, genomineerd te zijn en daarmee de duiksport wat meer in de kijker te kunnen zetten bij een nieuw publiek.”

The Polygon Seahorse is hier te beluisteren. Een stem uitbrengen voor de Belgian Podcast Awards kan nog tot dinsdag 25 oktober via deze website. Je vindt The Polygon Seahorse in de categorie ‘Sport’.

Volledig scherm Glenn in gesprek met zijn gasten. © The Polygon Seahorse

