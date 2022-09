Gemeente en Fluvius organiseren samen ‘energiefitsessie’ over dakisolatie

Boom/Aartselaar/Wilrijk Burgemees­ter en oppositie­raads­lid pleiten in open brief voor openhouden IS­VAG-oven: “Sluiting zou niet getuigen van goed bestuur”

De discussie rond de toekomst van de ISVAG-verbrandingsinstallatie in Wilrijk blijft de gemoederen beroeren. Terwijl men in Aartselaar net probeert om de oven zo snel mogelijk te laten sluiten, hebben Booms burgemeester Jeroen Baert (N-VA) en oppositieraadslid Anita Ceulemans (Vooruit) een open brief ondertekend met één duidelijke boodschap: “ISVAG openhouden is de enige juiste beslissing.”

16 september