Fluvius houdt infosessie over energie besparen

Hemiksem Maureen (9) kroont zichzelf tot Belgisch kampioene slalom én reuzesla­lom: “Nog mooier dan vorig jaar”

Hemiksem heeft er een sportkampioen bij, in het alpineskiën zowaar. De 9-jarige Maureen Bosmans pakte deze week in het Oostenrijkse Seefeld de Belgische titel in de slalom en de reuzeslalom. Een eerste kennismaking met dit jonge sporttalent. “Ik voel geen angst als ik op de latten sta.”

13:52