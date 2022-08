Drie keer op de veerboot tijdens deze drie-verenwandeling door de Rupelstreek

De wandeling zal starten aan het vogelrijke Noordelijk eiland. Met een beetje geluk zullen hier vier verschillende reigersoorten gespot kunnen worden. Daarna zal de wandeling via de Nattenhaasdonk naar de veerboot op de Scheldedijk lopen, om dan de oversteek te maken naar Rupelmonde. Daar start de zoektocht naar sporen van bevers in de kreek. In de polders tussen Rupelmonde en Bazel zal een pitstop volgen om de eerste doortrekkers te bekijken. Dan zal er opnieuw met de veerboot gevaren worden om dan via de Schelde- en Vlietdijk, de Maaielei en de Laardreef terug te keren naar het vertrekpunt. De wandeling is ongeveer 14 kilometer lang en er zal een picknickmoment voorzien zijn in een cafeetje in Rupelmonde, waar je je boterhammetjes dan kan opeten. Er wordt afgesproken op zaterdag 20 augustus aan parking Tolhuis en de veerboot wordt om 9 uur genomen. Wat moet je meebrengen op deze wandeling? Een picknick en een verrekijker om de dieren goed te kunnen spotten.