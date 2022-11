Cynthia (26), Sara (31) en Eline (33) starten met nieuwe vereniging Ferm Rupel

Hemiksem Van contact­loos betalen tot het voorkomen van fraude: Febelfin organi­seert infosessie over digitaal bankieren

Digitaal bankieren is alomtegenwoordig en valt bijna niet meer weg te denken uit ons leven. Toch is het niet voor iedereen altijd even makkelijk om mee te zijn met elke nieuwe app of tool. Febelfin helpt je graag op weg en leert je op 22 november in Hemiksem tijdens een infosessie alles wat je moet weten over digitaal bankieren en online fraude.

15 november