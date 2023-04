Chiro Schelle zet nieuwe stap vooruit richting realisatie van nieuwe lokalen: “Project komt in stroomversnelling”

Jens (20) laat het leven bij zware crash op A12: “Hij stapte met plezier in zijn auto om te komen werken”

De 20-jarige Jens V.H. uit Boom is zondagochtend rond 5.30 uur om het leven gekomen bij een bijzonder zware crash op de A12. De twintiger kwam met zijn Volkswagen uit de Rupeltunnel richting Antwerpen, verloor de controle over het stuur en botste op een muur. Hij was op slag dood. “Een goedlachse jongeman die vol overgave aan zijn eerste job was begonnen”, zegt een collega.