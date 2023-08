Cafébazin Monique (61) wandelt de Dodentocht uit: “Maar het zal bij één keer blijven”

Spookrij­der (50) onder invloed knalt tegen twee wagens, ook drie andere dronken chauffeurs maken brokken

In de Emiel Vloorsstraat op het Kiel is zaterdagavond laat een spookrijder tegen twee voertuigen geknald. De wagens van de spookrijder en een tegenligger raakten zwaar beschadigd maar alle inzittenden kwamen met de schrik weg. De vijftigjarige spookrijder bleek wel dronken dus hij kan al minstens vijftien dagen fluiten naar zijn rijbewijs. Wanneer hij uitgekaterd is, zal hij door de politie verhoord worden en ongetwijfeld mag hij het later ook gaan uitleggen aan de politierechter.