Cafébazin Monique (60) zamelt bijna 3.000 euro in met deelname aan Dodentocht: “Wandelen heeft me behoed voor een depressie”

Monique Bridts heeft er een paar moeilijke jaren opzitten. In 2019, uitgerekend op haar 57ste verjaardag, werd er bij haar borst- en lymfeklierkanker vastgesteld. Een paar dagen later ging ze binnen in het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen: het begin van een strijd die vijf lange maanden in beslag zou nemen. Nauwelijks één jaar later moest Monique een nieuw gevecht aangaan, tegen de coronapandemie. Terwijl ze de babbeltjes met haar stamgasten zo nodig had, moest haar café maandenlang gesloten blijven. Het is toen dat Monique door de wandelmicrobe werd gebeten.