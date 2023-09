Burgemeester Rob Mennes (CD&V) vereeuwigd met portret: “Meer dan zomaar een schilderij”

In Schelle is het een traditie dat de burgemeester op een bepaald moment een portret krijgt. Nu hij 25 jaar aan de slag is als burgemeester, viel ook Rob Mennes (CD&V) deze eer te beurt. Het portret heeft een plek gekregen in de traphal van het gemeentehuis, naast dat van zijn voorgangers. “Maar het is in niets te vergelijken met de andere werken hier”, verzekert de burgemeester.