BKO De Schellebel neemt nieuw, duurzaam én ruimer gebouw in gebruik: “Nood aan opvang blijft toenemen”

Na 25 jaar intensief gebruik was het oude gebouw van BKO De Schellebel flink verouderd geraakt. De afgelopen twee jaar werd achteraan op de site dan ook gewerkt aan de realisatie van een nieuw gebouw. Intussen zijn de werken helemaal klaar en is de verhuis volledig afgerond, zodat maandag de BKO effectief in gebruik kan worden genomen. Hier kunnen 98 2,5- tot 12-jarigen voor en na de schooluren worden opgevangen in optimale omstandigheden. Dat zijn er 27 meer dan in de vorige BKO.

3,4 miljoen euro

Zaterdag werd de nieuwbouw alvast officieel opengesteld. Met een kostenplaatje van 3,4 miljoen euro ligt de uiteindelijke kostprijs meer dan 1 miljoen hoger dan aanvankelijk geraamd, maar volgens schepen van BKO Vera Goris (CD&V) was de investering broodnodig. “Het vorige gebouw voldeed niet meer aan de energetische normen en was te klein geworden. Bedoeling is dat dit oude gebouw nu wordt afgebroken en dat de grond wordt verkocht om een nieuwe woonontwikkeling mogelijk te maken”, legt zij uit.

“Dit nieuwe gebouw en haar mogelijkheden zijn afgestemd op de volgende decennia en op de volgende generaties jongeren”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Het houdt rekening met de aangroei van bevolking en bijgevolg met een groeiende nood aan opvang. Als bestuur zijn we opgetogen, tevreden en fier over dit project. Hiermee bieden we op een verantwoorde en eigentijdse manier opvangkansen voor jongeren aan te bieden. Het verrijkt onze dienstverlening aan onze inwoners, onze ouders en de jongsten van onze samenleving.”

Volledig scherm De begeleiders van De Schellebel werden in de bloemetjes gezet. © Klaas De Scheirder

Zelfontplooiing

In de nieuwe Schellebel wordt gewerkt met aparte leefgroepen. Op het gelijkvloers worden de kleuters opgevangen, terwijl op de eerste verdieping plaats is voor de kinderen vanaf de lagere school. De kinderen tot en met het derde leerjaar hebben een ruimte aan de ene kant van de verdieping. Vanaf het vierde leerjaar verhuizen ze naar de laatste leefgroep. “Deze opsplitsing zorgt voor meer rust bij de kleuters, terwijl we uitdagende spelactiviteiten houden voor de oudere kinderen”, aldus de schepen.

“Elke ruimte is bovendien opgedeeld in verschillende hoeken om te spelen, te lezen, te knutselen of huiswerk te maken. De nadruk ligt op spel, sociale ontwikkeling en zelfontplooiing onder toezicht van opgeleide kinderbegeleiders. Zij zijn niet aan vaste leefgroep toegewezen en blijven met alle kinderen in contact.”

Middagdutje

Op de tweede verdieping bevindt zich een polyvalente ruimte waar projecten zoals de multimove - een bewegingsprogramma voor jonge kinderen - kunnen worden georganiseerd. Ook kleuters die nood hebben aan een middagdutje, kunnen daarvoor hier terecht. “Ook onze scholen kunnen tijdens de schooluren van het gebouw gebruikmaken”, stipt Goris aan. “Daarnaast werken we een huurreglement uit voor het gebruik van de BKO na de openingsuren.”

Verder beschikt de nieuwe BKO over een terras op de eerste verdieping voor de lagere school en een uitdagende buitenruimte waar kinderen van alle leeftijdsgroepen samen mogen spelen.

Betrokkenheid

Eva Uyttendaele, verantwoordelijke van BKO De Schellebel: “We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen zich goed voelen en betrokken zijn bij de opvang. Een gezin heeft, tijdens de openingsuren, dan ook steeds toegangsrecht tot alle ruimtes waar het kind wordt opgevangen. Elke ouder meldt zijn kind bij het onthaal aan met zijn identiteitskaart. Daarna kan de ouder zijn kind naar de leefgroep brengen en aan het einde van de dag terug ophalen.”

“Ons team is blij met de nieuwe start”, besluit Uyttendaele. “Hopelijk zullen alle gezinnen zich snel thuis voelen op deze nieuwe locatie.”

Volledig scherm Een aantal kinderen kwam de opening muzikaal opluisteren. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Burgemeester Rob Mennes (CD&V) bij de opening van De Schellebel. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Schepen Vera Goris bij de opening van De Schellebel. © Klaas De Scheirder

