Basisschool De Klim pakt weer uit met winterhappening ‘Neuzeke Rood’

Antwerpen Jubileume­di­tie voor Nieuwjaars­run op Linkeroe­ver: “Na al het feesten is het tijd om weer aan een gezond lichaam te denken”

Tien jaar geleden stak Kid Van Thienen met zijn Rhythm ‘n’ Run Marathon Club de allereerste Nieuwjaarsrun op Linkeroever in geen tijd in elkaar. De ‘loop van de goede voornemens’ groeide uit tot een gesmaakte klassieker. De jubileumeditie heeft plaats op zondag 8 januari. “Je kan kiezen tussen 5 of 10 kilometer. Een afstand die voor iedereen haalbaar is.”

10:43