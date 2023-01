Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Schelle nog geld kan afhalen

Ekeren Protest buurtco­mité haalt niets meer uit: afbraak kasteel Hof ter Delft is dan toch gestart

De vrees van vele buurtbewoners is maandag uitgekomen: in alle vroegte is begonnen met de afbraak van het Hof van Delft in Ekeren, ook bekend als het Laarkasteel. De ultieme interesse van een Nederlandse projectontwikkelaar, die er een boetiekhotel van wou maken, lijkt te laat te zijn gekomen.

11:01