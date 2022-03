Auto uitgebrand na technisch defect op A12

SchelleOp de A12 is ter hoogte van de Wima Bowling in Schelle een auto uitgebrand. Dat gebeurde nadat het voertuig een technisch defect had opgelopen. Door de interventie van de brandweer en hulpdiensten was de zijrijbaan in de richting van Antwerpen een tijdlang afgesloten.