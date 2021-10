Auto belandt in de gracht in Zinkvalstraat en brandt volledig uit: bestuurder nergens te bekennen

SchelleIn de Zinkvalstraat is zondagochtend vroeg een auto compleet uitgebrand nadat de chauffeur met zijn wagen in de beek was beland. Twee brandweerzones moesten ter plaatse komen om te helpen, maar gek genoeg was de chauffeur kennelijk nergens meer te bespeuren.

“We weten eigenlijk enkel dat kort voor 5 uur een Volkswagen Golf in de Zinkvalstraat in de gracht is terechtgekomen,” vertelt commissaris Joris Van Camp van politiezone Rupel. “Toen onze ploegen en de brandweer ter plaatse kwamen, was het voertuig evenwel al volledig uitgebrand en was er niemand meer te zien. Wat ons nu bezighoudt is hoe dit accident is kunnen gebeuren, wie er achter het stuur zat en wat de exacte omstandigheden waren.”

Of de auto vuur vatte toen hij al in de beek lag of dat er brand is ontstaan en de chauffeur daarom in paniek in de gracht is terechtgekomen, blijft vooralsnog onduidelijk. Niet enkel omdat de bestuurder niet meer in de omgeving van het ongeval terug te vinden was, maar ook omdat de hulpdiensten pas tegen iets voor 7 uur ter plekke waren. “De Zinkvalstraat is een nogal afgelegen baan en er waren eenvoudigweg geen getuigen. Het heeft dus best lang geduurd voordat iemand überhaupt dat uitgebrande wrak opmerkte.”

Nacht Zonder Ongevallen

Twee brandweerzones, namelijk Hemiksem en Niel, moesten ter plaatse komen om het vuur te doven, maar het voertuig zelf was uiteindelijk niet meer te redden. Ook werd de rijbaan een tijdlang afgesloten om de hulpdiensten ruimte te geven om hun werk te kunnen doen.

Hoewel over de oorzaak van het accident nog niets bevestigd kan worden, is het mogelijk dat de bestuurder onderweg was van de jaarmarkt in Schelle, die zaterdag plaatsvond, en kan er dus alcohol in het spel zijn geweest. Zo ja, dan zou dat ironisch zijn, aangezien afgelopen nacht de 26ste editie van de Europese Nacht Zonder Ongevallen was. Daarbij zetten vrijwilligers van de organisatie Responsible Young Drivers zich aan de deuren van discotheken en uitgaansgelegenheden om mensen te vragen of ze de hele avond nuchter zullen blijven. Als ze ‘ja’ antwoorden, krijgen ze een polsbandje ter motivatie.

LEES OOK:

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck

Volledig scherm © Marc De Roeck