Amper nog drietal kramen op Schelse markt: “We zitten in vicieuze cirkel”

Lier Rechtbank mild voor man die hulpdien­sten aanviel nadat hij eerst zelf klappen had gekregen van onbekenden

De rechtbank in Mechelen is mild geweest tegenover een 43-jarige man uit Schelle. Hij moest zich vorige maand verantwoorden voor geweld tegenover de hulpdiensten. Opmerkelijk: hij had deze zelf opgebeld omdat hijzelf eerst was aangevallen door enkele onbekenden.

14:00