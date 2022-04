139 kinderen rapen paaseitjes aan sporthal in Schelle

Boom Gemeentebe­stuur huldigt vernieuwde straten in, maar niet alle buurtbewo­ners zijn tevreden: “Ze zijn ons vergeten”

Zaterdag werden de vernieuwde straten in de wijk Boom-Noord feestelijk ingehuldigd. Een stuk van de Beukenlaan, de Parkstraat, de Victor De Meyerestraat en de Hugo Verrieststraat kregen een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. Maar voor sommige bewoners van de wijk is er nog geen reden tot feesten. “Door het werfverkeer zijn de trottoirs beschadigd geraakt. Dat is nog steeds niet hersteld.”

11:51