11.11.11 organiseert optreden van Ed Kooyman

Ed Kooyman is een kleinkunstzanger en folkzanger die countrynummer in het Antwerps zingt. Met zijn banjo staat hij intussen al meer dan 45 jaar op het podium. Maar het is ook uitkijken naar het voorprogramma met het duo Leo & Jean. Dat zijn twee Schelse muzikanten die al hun leven lang muziek maken en teksten schrijven. Zij krijgen de kans om nog eens voor eigen publiek op te treden.

Het optreden vindt plaats op zaterdag 5 november om 20 uur in zaal Het Welzijn in Hemiksem. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en kunnen besteld worden bij Bert Mees via 0473 88 70 42 of meesbert@gmail.com of Stan Scholiers via 0495 71 04 98 of stan.scholiers@skynet.be. Er zijn ook een aantal tickets te verkrijgen in de Oxfam Wereldwinkel van Schelle.