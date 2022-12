Zorgbehoevende jongeren krijgen eigen plekje op terrein van WZC De Vaeren: “Twee generaties komen hier samen”

RumstDe Rumstse vzw Joert heeft een nieuwe thuisbasis gevonden bij het woonzorgcentrum De Vaeren in de Eikenstraat in Reet. Achteraan op het terrein staat voortaan een grote tentconstructie opgesteld, waar elke donderdag een aantal zorgbehoevende jongeren terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding. “Hiermee maken we de kloof tussen jongeren- en ouderenzorg weer een stukje kleiner.”

“Joert vzw is ontstaan vanuit een noodzaak”, zegt oprichter Tijl Maquoi (50). “Meer schoolgaande jongeren vallen op een bepaald moment uit op school. Er zijn bovendien lange wachttijden voordat deze jongeren in een officieel traject of begeleiding kunnen stappen. Om dit hiaat te kunnen opvullen, bieden we met Joert vzw een eerste opvang aan voor deze jongeren. We trekken met hen de natuur in, gaan dieren verzorgen en zoeken de rust op. Op die manier krijgen deze jongeren weer de nodige zuurstof, rust en een positieve drive om verder te gaan.”

Warm onderkomen

Tijl, zelf reeds jaren actief als leerkracht, richtte de vzw op in 2020, net voor het uitbreken van de coronacrisis. “Eerst hebben we anderhalf jaar onze werking kunnen uitbouwen op een perceel in de Hoge Meentochtstraat in Rumst. Omdat we daar op een stuk landbouwgebied zaten, omringd door bomen, kozen we voor een yurt (een grote, traditionele tent uit Mongolië, red.) als warm onderkomen om de jongeren op te vangen na en tijdens de activiteiten. Maar op den duur zijn we met de vzw zo gegroeid dat we moesten uitkijken naar een nieuwe locatie.”

Volledig scherm De jongeren van de vzw Joert houden zich bezig met het verzorgen van de dieren. © Klaas De Scheirder

Boerderij

Uiteindelijk werd een nieuwe thuisbasis gevonden op de terreinen van woonzorgcentrum De Vaeren in Reet. De Vaeren beschikt over een prachtige groene omgeving met een boerderijtje en plaats te over voor de grote yurt. Elke donderdag strijken daar nu een aantal jongeren neer voor een zinvolle dagbesteding. “We hebben in onze boerderij onder meer ezels, geiten, varkens, kippen en ganzen die verzorgd moeten worden. Dat is dus ideaal voor de jongeren om zich daarmee bezig te houden”, zegt Kim De Preker, directeur van WZC De Vaeren.

Voordelen

De bewoners van De Vaeren hebben de jongeren en de vzw de voorbije weken al stevig omarmd. “De intergenerationale samenwerking is een schot in de roos”, knikt De Preker. “Onze bewoners komen nu nog meer op geregelde basis naar buiten, omdat ze de jongeren willen opzoeken. Zowel voor de vzw Joert als voor onze bewoners biedt deze samenwerking dus voordelen. Bovendien is het erg fijn om te zien hoe we de kloof tussen ouderen- en jongerenzorg toch weer een stukje kleiner kunnen maken.”

Meer info over de vzw Joert is hier te vinden.

