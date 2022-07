Wendy Weckhuysen (CD&V) staat schepenambt af aan Marleen De Bruyn (CD&V)

Rumst/Boom Tour de France rijdt De Vaeren binnen: “Bewoners en bezoekers kunnen meegenie­ten van rijke wielerge­schie­de­nis”

Net op het moment dat Denemarken in de ban is van de start van de Ronde van Frankrijk, sluipt ook in woonzorgcentrum De Vaeren in Reet de wielermicrobe binnen. Het Reetse woonzorgcentrum pakt niet alleen uit met een unieke wielertentoonstelling, de bewoners gaan ook zelf aan de slag op de hometrainer om hun eigen Tour de Vaeren de fietsen. “Ze zullen strijden voor de gele, groene en bolletjestrui.”

1 juli