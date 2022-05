Wekelijkse markt wordt tijdelijk groter tijdens sluiting van supermarkt

De ‘Alvo Superpost’ in de Tuinwijk in Rumst sloot eind februari de deuren, en heropent pas in het najaar weer als onderdeel van de Nederlandse keten Jumbo. De dichtstbijzijnde supermarkt, in deelgemeente Reet, is drie kilometer verderop. Dat is meteen een hele afstand voor oudere en minder mobiele inwoners, daarom vroeg de gemeente Rumst de marktkramers om hulp.