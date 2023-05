WEER. Vanochtend kans op helder weer in Rumst

Gemeentebe­stuur wil veilig­heids­agen­ten inschake­len na geval van agressie in gemeente­huis

Het voorval van fysieke en verbale agressie dat zich maandagochtend in het gemeentehuis heeft afgespeeld, zindert één dag later nog altijd na. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is van plan een externe securityfirma in te schakelen om het personeel te beschermen. “Dat komt met een meerkost, maar de veiligheid van onze mensen is prioritair.”