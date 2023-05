WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Rumst

MOST WANTED. Syriëstrij­der Hicham Chaib schoot IS-gevangene door het hoofd en liet alles filmen: “Hij is al meermaals dood verklaard... Stuk voor stuk vals”

“De aanval in Brussel is de oogst van wat jullie gezaaid hebben.” Wanneer een video opduikt waarin Antwerpenaar Hicham Chaib in Syrië een kogel door het hoofd van een gevangene jaagt, staat ook ons land in rep en roer. Het assisenproces tegen het IS-lid is kort, maar opzienbarend. Want waar is de beschuldigde en is hij überhaupt nog wel in leven? Een reconstructie. “Hij rookte, dronk alcohol en ging uit... tot hij lijfwacht van Sharia4Belgium-topman Fouad Belkacem werd.”