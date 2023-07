WEER. Stralend zonnig weer in Rumst vandaag

Terrassen, wagens en zélfs huisdieren bedekt onder zwart poeder na lekkage bij bedrijf: “Imerys zal alles vergoeden”

Bij het bedrijf Imerys in de Brownfieldlaan in Willebroek vond in de nacht van zaterdag op zondag een ‘incident’ plaats. Hierbij kwam zwarte carbon vrij, die neersloeg in de buurt. “Deze stof is niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar kan wel zwarte sporen achterlaten op materialen”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA), die uitlegt wat de bewoners nu moeten doen.