WEER. Kans op neerslag en bewolking vanochtend in Rumst

Willebroek geeft startschot van toeris­tisch seizoen in Blaasveld Broek

Gemeente Willebroek is klaar voor een nieuw toeristisch seizoen. Om dat in officieel in te luiden, organiseert de gemeente op zaterdag 29 april een openingsevenement in Blaasveld Broek met tal van activiteiten voor jong en oud.