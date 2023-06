WEER. Kans op lichte regen en bewolking vanochtend in Rumst

Nieuw radar- en cameranet­werk in Antwerpse haven

Port of Antwerp-Bruges lanceert een nieuw digitaal radar- en cameranetwerk dat het volledige Antwerpse havengebied scant. Het moet de ruggengraat worden voor veilig en efficiënt scheepvaartverkeer. “Na het recent gelanceerde dronenetwerk is dit opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van een volledig digitaal zenuwstelsel boven het gebied”, klinkt het.