WEER. Kans op helder weer vanochtend in Rumst

KIJK. VeloVeilig Vlaanderen strijkt neer in het Rivieren­hof

Het team van VeloVeilig Vlaanderen, een campagne van HLN, streek vandaag samen met ambassadeur Tine Embrechts neer in het verkeerspark van het Rivierenhof in Deurne. Het doel: aandacht vragen voor fietsveiligheid in de provincie. De leerlingen uit het zesde jaar van basisschool Het Baronneke hielpen daarbij. Dat deden ze onder meer door het VeloVeilig-logo in het verkeerspark te krijten.