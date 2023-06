WEER. Kans op helder weer vanochtend in Rumst

Ferdinand Maesstraat krijgt nieuwe buurtpar­king: “Lokale activitei­ten worden een stuk bereikbaar­der”

De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor het aanbestedingsdossier voor de nieuwe parking in de Ferdinand Maesstraat in Waarloos. Daar zullen in samenwerking met de Kerkfabriek 23 parkeerplaatsen worden gecreëerd, evenals een fietsenstalling. Een maatregel ten gunste van de buurtbewoners, meent de meerderheid. Maar oppositiepartij Dorpslijst Sander waarschuwt voor gevaarlijke situaties.