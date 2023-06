WEER. Helder weer in Rumst vanochtend

Na achttien jaar ziet boekentri­lo­gie ‘Legende van Esper’ het daglicht: “Met dank aan crowdfun­ding”

Auteur Joke De Meyer (30) heeft de boekentrilogie waar ze achttien jaar (!) lang aan heeft gewerkt, eindelijk voltooid. Om de reeks nu uit te kunnen brengen als paperback, doet ze beroep op haar lezers en fans. Zij kunnen via crowdfunding mee bijdragen in de drukkosten. Met succes, zo blijkt, want het benodigde bedrag is al zo goed als volledig ingezameld. “Het is sneller gegaan dan ik had verwacht.”