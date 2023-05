WEER. Bewolkte ochtend in Rumst

Onze journalist proeft op Antwerpen Proeft: “Kreeft en kip blijkt de perfecte combinatie”

Tijdens dit verlengde hemelvaartweekend is de Antwerpse Waagnatie vier dagen lang het walhalla van hapjes. Van donderdag 18 tot zondag 21 mei vindt in de Waagnatie de vijftiende editie van culinair festival Antwerpen Proeft plaats. De formule is bekend: gerenommeerde restaurants, sterrenchefs, jong talent en tv-koks pakken uit met signatuurgerechten in degustatievorm. Onze journalist ging alvast eens proeven.