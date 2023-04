WEER. Bewolking in Rumst vanochtend

Kraan valt van dieplader in Brielen

In Brielen in Willebroek is donderdagnamiddag een kraan van een dieplader gevallen. Gewonden vielen er niet. Ook de schade bleef beperkt. “Maar door het ongeval moest de rijbaan wel een tijdlang worden afgesloten voor het verkeer”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Na ruim drie kwartier was de kraan getakeld en werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven voor het verkeer. Het verkeer moest tijdlang een omleiding volgen.