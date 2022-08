Wandeling, garageverkoop en meer dan 60 bieren: Vosbergfeesten brengen weer drie dagen animo

Wat in 1960 begon als een klein wijkfeest, is intussen uitgegroeid tot een driedaags evenement met vele bezoekers. Ook nu pakken de organisatoren van de Vosbergfeesten uit met een weekendvullend programma voor jong en oud.

Zo wordt op vrijdag om 20 uur de aftrap gegeven met de Vosbergbierfeesten op het feestplein in de Hoge Vosbergstraat. KLJ laat je daar kennismaken met meer dan zestig verschillende bieren. In de parochiezaal kan je diezelfde avond deelnemen aan een kaarttornooi.

Op zaterdag kan je tussen 6 en 15 uur deelnemen aan een wandeltocht door de groene en bosrijke omgeving van Rupel en Nete, langs de oude spoorwegberm, de forten en het ongerepte groen langs de oude Nete-arm. Er zijn afstanden van 5, 7, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 35, 42 en zelfs 50 kilometer af te leggen. Vertrek- en aankomstplaats is de parochiezaal in de Pastoor Slegersstraat.

De rommelmarkt, traditioneel de afsluiter van de Vosbergfeesten, gaat deze editie niet door. Maar je vindt zondag tussen 9 en 17 uur wel een garage- en oprittenverkoop in de straten van de wijk Vosberg en Lazernij. In het Hof van Lachenen in de Mechelsesteenweg of bij Klavertje 7 in de Hoveniersstraat kan je terecht voor een drankje of een hapje.