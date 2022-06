Waaghalzen bouwen tien meter hoge waterglijbaan op dak van woning: “Volgend jaar gaan we voor een looping!”

RumstHij speelde al jaren met het idee, nu heeft Sebastian Roemendael (30) uit Rumst ook écht zijn eigen waterglijbaan. “Mijn vrienden bouwden, als verrassing voor mijn verjaardag, een indrukwekkende constructie die start aan de nok van het dak. Landen doe je meters verderop in een zwembad in de tuin. Dit weekend zijn alle buren en vrienden welkom om onze waterglijbaan uit te proberen.”

“Als kind waren mijn vrienden en ik verzot op de tekenfilmserie ‘Rocket Power’, waarin een groep kinderen avonturen beleven op hun skateboards en mountainbikes. Wij doen als ploeg al jaren hetzelfde: we gaan regelmatig samen snowboarden, wakeboarden, kitesurfen en meer. Dat was ook het plan voor mijn dertigste verjaardag vorig weekend. Ik werd door een groep vrienden meegetroond naar zee voor wat waaghalzerij, maar wist niet dat het vooral de bedoeling was om mij thuis weg te krijgen.”

Volledig scherm Sebastian Roemendael bouwde een glijbaan vanaf de nok van zijn dak waarna je in 2 zwembadjes landt © David Legreve

