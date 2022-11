Vosbergstappers houden Warmste Wandeling voor Akabe Toetertoe

Willebroek Mireille en André nemen afscheid van Restaurant New Cambrinus: “Gaan samen voor nieuw leven in Spanje”

13 jaar lang stonden ze samen in de zaal en keuken van Restaurant New Cambrinus in Blaasveld (Willebroek), maar op zondag 4 december nemen Mireille Verlinden (53) en André Verbelen (55) definitief afscheid van hun klanten en zaak. “We gaan samen onze grote droom realiseren: we verhuizen naar Spanje, en starten daar een klein restaurantje.”

