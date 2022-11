Vooruit organiseert schoendozenactie voor gezinnen in armoede: “Iedereen heeft recht op kerstcadeau”

Het concept van de actie is eenvoudig: je vult zelf een schoendoos met verzorgingsproducten als shampoo, douchegel en tandpasta, steekt er eventueel nog een mooie wenskaart bij en verpakt de doos als kerstgeschenk. Vervolgens vermeld je op de doos of je geschenk bestemd is voor een man, een vrouw of een kind en breng je ze naar een van de inzamelplaatsen. Daarna wordt de doos afgeleverd bij de vzw Geef Armoede Geen Kans, die de verdere verdeling voor haar rekening neemt.

Er zijn vier inzamelpunten waar je tussen maandag 21 november en zondag 11 december je doos kan gaan afleveren: in de Korte Vissersstraat 3 bus 1 in Rumst, in de Philip De Pilicijnlaan 7 in Reet, in de Karl Marxstraat 16 in Terhagen en in het Volkshuis van Terhagen van woensdag tot zondag tussen 13 en 21 uur. Kan je jouw doos niet komen afleveren, kan je ze ook thuis laten ophalen na een seintje op tel. 0494 19 12 28.