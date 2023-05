VeloVeilig Vlaanderen. 750 schoolkinderen oefenen hun fietsvaardigheden op mobiel verkeerspark

KIJK. Half jaar geleden botste het container­schip Venjo ook al tegen brug in Vilvoorde: “Vermoede­lijk was het te hoog geladen”

Het containerschip dat vannacht tegen de Ringbrug in Willebroek voer, was eind december 2022 ook al een keer betrokken bij een gelijkaardig scheepvaartongeval. Toen in Vilvoorde. Hoe het ongeval vannacht kon gebeuren, wordt nog verder onderzocht. “Maar vermoedelijk respecteerde het schip de vrije doorvaarthoogte niet”, klinkt het.